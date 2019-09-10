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§ NG.kz
Кратковременные дожди и возможность заморозков - прогноз погоды в Костанае и области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 10 сентября, на территории Костанайской области синоптики предсказывают переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер северный 9-14 м/с.
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§ peshexod
Re: Кратковременные дожди и возможность заморозков - прогноз...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3411
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.09.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездарные прогнозы, для чего их печатать? Писали про заморозки уже сколько раз и где они были?
Или работают по принципу стоячих часов? ))))
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