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§ NG.kz
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый в убийстве ребенка карагандинец отбывал наказание за предыдущее преступление в УК-161/4 Костанайской области. Почему он вышел из мест заключения раньше срока, рассказал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Газиз Такешев.
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§ лимон
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
охарактеризовали отрицательно и тем не менее выпустили по удо упыря?
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§ abaika95
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
abaika95


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Сообщений: 466
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности//

Выпустить убийцу на свободу и отделаться дисциплинарной, жестко ниче не скажешь
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§ Кушмурунец23
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Кушмурунец23


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Сообщений: 294
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.09.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо "НГ" что на этот раз не стали приписывать этому учреждению УК-161/4 название находящегося рядом поселка.
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§ Victor Yang
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуманизация УК не идёт на пользу нормальным гражданам.
Цитата:
ротив этих отношений выступали мать и тетя девушки. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36066?1568033521

И ведь правы были на 1000%. Это уже потерянный человек - с детства на нарах, да ещё по таким статьям. Его оптимальней казнить было бы.
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§ Vital
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7987
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец, убивает женщину топором, умышленно. Не случайно! И его выпускают по удо через 4 года. Че творится у нас? Че за реформы такие?
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§ maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3224
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Сколько там собираются за износ давать?
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§ Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7987
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вроде 10 лет +кастрация

[Исправлено: Vital, 09.09.2019 - 23:24]
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§ pro100tak
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
pro100tak


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Сообщений: 377
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие поправки у нас - все из-за скудости бюджета. Зато массу полицейских содержим. Еще и с нехилыми пенсиями с 45-50 и до... А если посчитать какой процент преимущественно мужской части населения в возрасте 25-60,70 лет сидит на шее страны, никто же и не посчитает. Это же, кроме ЗП, премий, пенсий и тд, надо учесть содержание всех зданий, машин, расходы на командировки (все службы же с отчетами в Астану ездят, у них же по видеосвязи комментарии к отчетам не принимают - а ничего допом по таким каналам не передается, эту связь министерские используют только для раздачи нагоняев). Так если нет денег, тогда, может, нахрен не нужна эта гуманизация - возродить смертную казнь? И так народу мало - мало рожаем, много уезжает, - еще такие ублюдки убивают по несколько человек.
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§ Ваш земляк
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2610
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.09.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Такие поправки у нас - все из-за скудости бюджета

Гений,объясни недалёкому - как связаны поправки и скудость бюджета?И как связаны УДО и скудость бюджета?
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§ pro100tak
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.09.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, гений так гений, спорить не буду, хотя думал, что Pro100 талантливый во всем...
Речь шла о поправках в УК, УПК и др., которые были обусловлены, в первую очередь, думаю, скудостью бюджета, а не якобы гуманизацией законов. Содержание одного заключенного в год обходится казне почти в 1 млн. тенге. Таких у нас свыше 30 тыс. Еще плюсануть туда расходы на содержание КУИС, штат которого мог быть и меньше, если бы... И т.д. и т.п.
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§ Victor Yang
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.09.19 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
как связаны УДО и скудость бюджета?

А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются?
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§ лимон
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.09.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой-то тупик, не казнят и пожизненное не назначают, такого не исправить, лоботомию что ли б применяли
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§ peshexod
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3411
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.09.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – резюмировал Газиз Такешев.

Решать человеческие судьбы и иметь ответственность в виде выговора?
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§ Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7987
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А че на содержание одного вот такого упыря 1 лям выделяют? Может пора им урезать пайку. А то яблочки, мясо, картошка. Каши овсяной хватит им. А этому фуражного зерна, как свинью кормить.
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