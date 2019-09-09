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§ NG.kz
«Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в убийстве отчима сказал последнее слово в суде в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале апреля 2019 года житель Рудного Сергей АНИКИН избил, а потом порезал ножом своего отчима Андрея Копытова, который регулярно избивал его мать Юлию БЕРЕСТЕЙНИКОВУ. От полученных травм Копытов скончался на следующий день.
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§ pro100tak
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
pro100tak


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Сообщений: 374
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состояние опьянения подтверждено экспертизой, освидетельствованием? Об этом pro100 не сказано. Запах, чьи-либо показания, бутылка водки под окном с отпечатками - это не есть то, на основании чего можно утверждать об опьянении. Кроме того, суд вправе сейчас не признавать и не учитывать это обстоятельство.
Полагаю, что здесь однозначно "нанесение телесных повреждений". Именно исходя из причины и срока смерти.
Еще и состояние, близкое к аффекту, должно послужить в пользу обвиняемого. Да такое состояние возникло бы у любого, застань он свою мать в таком виде. Со следами ожогов от сигарет - а это уже садизм. Конечно, реакция должна была быть какой-нибудь другой. Ну здесь получилось как получилось. И это, полагаю, не убийство.
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§ abaika95
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
abaika95


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Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // У меня был нож, я мог бы сразу его убить//

Что он и пытался сделать, но по зверски решил сначала избить мужика всем подряд, только потом взялся за нож.

Цитата- // Затем взял нож и нанес несколько ранений. Куда бил, сколько нанес ударов, подсудимый не помнит//

Цитата- // Сарсенбаев показал, что, когда он пришел в квартиру, Копытов был еще жив и издавал стоны, - отметил гособвинитель. - Увидев это, Аникин попытался его добить//

Тут уже не отмазаться, свидетель есть,зачем оперу врать об этом обстоятельстве?


Чистой воды театр разыгрывают вместе с адвокатом, убийство это и сидеть ему как всем душегубам
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§ pro100tak
Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в...
pro100tak


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Сообщений: 374
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сарсенбаев показал

Его показания не в счет, он лицо заинтересованное. Есть свидетели, что он именно хотел "добить"? А так - это его слово против слова обвиняемого. Обвиняемый сказал оперу, что "убил". Его слова суд даже должен не принимать во внимание, потому как это не признание вины в соответствии с УПК, а его эмоции.
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