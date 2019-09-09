pro100tak Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на... #8





(Пользователи) Сообщений: 374

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:17 Такие поправки у нас - все из-за скудости бюджета. Зато массу полицейских содержим. Еще и с нехилыми пенсиями с 45-50 и до... А если посчитать какой процент преимущественно мужской части населения в возрасте 25-60,70 лет сидит на шее страны, никто же и не посчитает. Это же, кроме ЗП, премий, пенсий и тд, надо учесть содержание всех зданий, машин, расходы на командировки (все службы же с отчетами в Астану ездят, у них же по видеосвязи комментарии к отчетам не принимают - а ничего допом по таким каналам не передается, эту связь министерские используют только для раздачи нагоняев). Так если нет денег, тогда, может, нахрен не нужна эта гуманизация - возродить смертную казнь? И так народу мало - мало рожаем, много уезжает, - еще такие ублюдки убивают по несколько человек.