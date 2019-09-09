pro100tak Re: «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в... #1





(Пользователи) Сообщений: 371

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 19:15 Состояние опьянения подтверждено экспертизой, освидетельствованием? Об этом pro100 не сказано. Запах, чьи-либо показания, бутылка водки под окном с отпечатками - это не есть то, на основании чего можно утверждать об опьянении. Кроме того, суд вправе сейчас не признавать и не учитывать это обстоятельство.

Полагаю, что здесь однозначно "нанесение телесных повреждений". Именно исходя из причины и срока смерти.

Еще и состояние, близкое к аффекту, должно послужить в пользу обвиняемого. Да такое состояние возникло бы у любого, застань он свою мать в таком виде. Со следами ожогов от сигарет - а это уже садизм. Конечно, реакция должна была быть какой-нибудь другой. Ну здесь получилось как получилось. И это, полагаю, не убийство.