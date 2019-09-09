/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ потребовал, чтобы к этому стремились и акиматы других районов. Сегодня, 9 сентября, на областном совещании обсуждали ход выполнения программы «Ауыл - Ел бесiгi».
Читать новость

§ abaika95
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости подвезли )

Цитата - // По ремонту автодорог села Карасу//

//Окончание работ - конец октября, но к 30 сентября мы завершим этот объект//

До снега хотят закончить, молодцы) главное качество бы не пострадало)
Профайл

§ pro100tak
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял. Акимам дали еще одну команду "фас", типа, прессуйте неразумных сельхозников? Получается у нас есть бюджет (налоги, финансирование), а есть еще вроде как "общак" (?) с формулировкой "социальная ответственность бизнеса". Так эти сельхозники сами нуждаются в дотациях и субсидиях. Это так, наверное, вот дали тебе льготный кредит (субсидию по ставке по кредиту), а ты должен помочь селу, так что ли? К чему городить огород?
Давно пора вводить прогрессивную ставку по ИПН, по налогам на капитал (недвижимость, транспорт и пр.), чтобы ОЧЕНЬ состоятельные люди платили родному государству больше, в знак благодарности, что стали такими ОЧЕНЬ... Во Франции, к примеру ставки ИПН до 49%, КПН до 33%. Там есть еще так называемые "налоги на богатство", вроде как применяют уже к тем у кого всего-то 1 млн. евро (куда им до наших). А у нас сельхозники, для того чтобы быть социально ответственными бизнесменами, зарплату потом вынуждены своим работникам платить в разы меньше чем средняя ЗП в стране.
Профайл

§ pro100tak
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы сказал еще, что Карасуский район в этом отношении не показатель. Его отдельно надо учитывать. Там бизнесмены как в ТПК "Карасу", ТОО "Железнодорожное" и другие - они не асфальтовые. Они там живут и много что делали и делают для своих же работников безо всяких призывов "давайте скинемся".
И что это за ТОО "Бастион"? Не могла бы НГ запросить в соответствующих госорганах - администраторах бюджетных программ, где они еще выиграли, везде ли успевают, или есть еще объекты с "проблемами" и "поздно начали"?
Профайл

§ Гога
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.09.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так постоянно их доят - а не дашь, гнобить будут , кучу проверок придумают.
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Не понял. Акимам дали еще одну команду "фас", типа, прессуйте неразумных сельхозников? Получается у нас есть бюджет (налоги, финансирование), а есть еще вроде как "общак"

В Карасуском районе просто многие ТОО, те кто на земле работают, такие как братья Турсуновы и другие, сами очень много вкладывают, садики, спортивные сооружения... Наверно в этом есть заслуга акима Карасуского района Ионенко. Одно дело делают. Правда есть и другие, те кто на крестьянах зарабатывает вгоняя их в кабалу.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 0
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх