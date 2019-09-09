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§ NG.kz
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов требует запретить мытье полов школьниками. В противном случае он намерен подать иск в отношении министерства образования и науки.
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§ abaika95
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
abaika95


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Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции//

Чего??) каким боком мытье полов и деп. противодействия коррупции связаны?)
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§ arman_kst
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
arman_kst


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Сообщений: 334
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато научаться мыть полы. Сейчас дети разбалованы, мамы моют дома, а роботы-пылесосы собирают мусор)
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§ abaika95
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Зато научаться мыть полы//

Дома детей надо учить хозяйственности) а в школе науки изучать, сейчас такая нагрузка у карапузов нехватало еще полы мыть) может еще туалеты предложить драить?)
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§ yudjin
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
yudjin


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Сообщений: 6092
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков.

И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Ни кто не переломился. Кто-то научился хоть тряпку в руках держать. Во-вторых, воспитывает уважение к чужому и своему труду, дисциплинирует и приучает к порядку.
А нынче исключив из школ субботники, чистку снега для себя же, уборку классов...кого растим? Не приспособленных иждивенцев?

А по писанине этого адвоката не понятно чем он возмущается... то про контакт детей с дезсредствами пишет, то про использование рабского труда.
Складывается ощущение, что очередная "звезда" решила хайпануть.
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§ таноми52
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
таноми52


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Сообщений: 990
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.09.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..."

Задачами департамента является:формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания, культивирование этичности и неподкупности, а также координация проектов АПК... (по словам Алика Шпекбаева).
Каким боком уборка школьных помещений касается этих задач? На другие инициативы в рамках своих задач не способны?
А название то какое: департамент ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ!
Что-то напоминает... министерство правды,мин-во любви, мин-во изобилия... :-)
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§ Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Добринцофф


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Сообщений: 6706
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс.

Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду.
А ещё мы собирали макулатуру и металлолом ,вот эти навыки мне очень пригодились в жизни ,буквально на днях я сдал 218кг макулатуры и заработал 6540тнг,а ещё на подходе куча железа лежит жду может цена повысится.
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§ лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
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§ drakon
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17281
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то, "Машка" - вспомнилась.
Штук 5 было их у нас, на роту
солдат. Ох и драили мы полы,
ими... :lol: :-o
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§ zloy kyrgyz
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 09.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее нововведение, в другой газете писали что по опыту Японцев решили пойти,хотя мы все школьные годы мыли полы после уроков, зачем Японцев приплетать непонятно :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3154
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.09.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я против. Время перевернулось, как и сознание людей, чего это барские и купеческие дети должны шваброй махать, пусть дети пролетариев ими машут
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§ Гога
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.09.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мыть или не мыть - вот в чём вопрос - и тут , главное , какой знак поставить - ! или ?
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§ kbkz1980
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.09.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли,

Точно,стулья на парты один поднимает другой с ведром за водой в бойлерную,дружно пол помыли и домой.Никто не вякал.
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