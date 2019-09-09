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≡ Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом нам сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Данна Сисенгалиева. Что интересно, порыва на водопроводных сетях обнаружено не было. Между тем, в 9 утра это выглядело примерно так.
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§ arman_kst
Re: Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае,...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит дождь был?
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§ Гога
Re: Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.09.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фраза вспомнилась : *Подводная лодка в песках Каракумов* .
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