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§ NG.kz
Машины поплыли! Порыв в мкрн. Юбилейный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На въезде в мкрн. Юбилейный со стороны пр. Назарбаева, возле кафе Забава произошел порыв. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщают местные жители.
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* drakon
Re: Машины поплыли! Порыв в мкрн. Юбилейный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17278
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут - сказать?... 8-)
Только - материться... :-o
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§ olegggon
Re: Машины поплыли! Порыв в мкрн. Юбилейный
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ГКП "Костанай-Су" сообщили, что направили на место бригаду для обследования.

Бригаду водолазов? 🙄
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§ arman_kst
Re: Машины поплыли! Порыв в мкрн. Юбилейный
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не бояться, ездят.
В низине вода будет собираться, Надо делать канализацию и асфальтировать
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