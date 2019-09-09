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§ NG.kz
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов требует запретить мытье полов школьниками. В противном случае он намерен подать иск в отношении министерства образования и науки.
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§ abaika95
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
abaika95


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Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции//

Чего??) каким боком мытье полов и деп. противодействия коррупции связаны?)
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§ arman_kst
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато научаться мыть полы. Сейчас дети разбалованы, мамы моют дома, а роботы-пылесосы собирают мусор)
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§ abaika95
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Зато научаться мыть полы//

Дома детей надо учить хозяйственности) а в школе науки изучать, сейчас такая нагрузка у карапузов нехватало еще полы мыть) может еще туалеты предложить драить?)
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* yudjin
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков.

И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Ни кто не переломился. Кто-то научился хоть тряпку в руках держать. Во-вторых, воспитывает уважение к чужому и своему труду, дисциплинирует и приучает к порядку.
А нынче исключив из школ субботники, чистку снега для себя же, уборку классов...кого растим? Не приспособленных иждивенцев?

А по писанине этого адвоката не понятно чем он возмущается... то про контакт детей с дезсредствами пишет, то про использование рабского труда.
Складывается ощущение, что очередная "звезда" решила хайпануть.
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