Цитата: о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков.

И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Ни кто не переломился. Кто-то научился хоть тряпку в руках держать. Во-вторых, воспитывает уважение к чужому и своему труду, дисциплинирует и приучает к порядку.

А нынче исключив из школ субботники, чистку снега для себя же, уборку классов...кого растим? Не приспособленных иждивенцев?



А по писанине этого адвоката не понятно чем он возмущается... то про контакт детей с дезсредствами пишет, то про использование рабского труда.

Складывается ощущение, что очередная "звезда" решила хайпануть.