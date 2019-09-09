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§ NG.kz
Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама сообщала, что препарат "Кардитонус" рекомендует Минздрав как лекарство от гипертонии, позволяющее предотвратить смерть от инфаркта или инсульта. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК опроверг данное сообщение.
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§ Vital
Re: Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите как цена грохнулась. :-o с 7000 теньге до 800. Во жулье даёт))) :lol:
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§ юля елиссева
Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, уж сколько развелось этих продавцов мела с аскорбинкой! И народ ведется, за эти БАДы кучу бабла отваливает.
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