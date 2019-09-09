/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ потребовал, чтобы к этому стремились и акиматы других районов. Сегодня, 9 сентября, на областном совещании обсуждали ход выполнения программы «Ауыл - Ел бесiгi».
Читать новость

§ abaika95
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости подвезли )

Цитата - // По ремонту автодорог села Карасу//

//Окончание работ - конец октября, но к 30 сентября мы завершим этот объект//

До снега хотят закончить, молодцы) главное качество бы не пострадало)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 1
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх