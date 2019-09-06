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§ NG.kz
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОН РК проверило деятельность двух филиалов российских вузов и направило в суд административное дело об оказании образовательных услуг без лицензии.
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§ Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Змея Подколодная


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Сообщений: 694
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
легче действительно в ЧБ на очном отучиться на гранте от щедрой России)

А вот тут согласна,всецело и полностью) Только мизерная часть потом возвращается в родные пенаты, независимо от национальности. Эти гранты России уже давно окупились в лице молодых специалистов,которые будут трудиться на благо России. Ну вы не переживайте, к вам спецы из Монголии приедут.
Цитата:
статитистику посмотрите по колличеству уехавших молодых Россиян за границу)

Опять вас плющит и таращит, статистику изучаете, ну так,чисто по соседски. Свою статистику глянуть не хотите?
Цитата:
так что лет через 40 будет Москва наполовину Таджикская на половину Узбекская)

Старо преданье, как говорится, да верится с трудом. Уж лет эдак 20,давясь слюной, такие,как вы, пророчат крах Российской Империи)))Ну подождем еще 40 лет))) Собака лает,караван идет.
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§ dvb
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 07.09.19 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так что лет через 40 будет Москва наполовину Таджикская на половину Узбекская)


Не будет, не надейся. Сам-то когда в Москве был последний раз? Подозреваю, что никогда
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§ пешеход
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
пешеход


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Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень странная политика государства. То создается проблема из-за того. что молодежь приграничных областей РК повально едут учиться в РФ и в дальнейшем там получают гражданство и остаются, а тут наоборот, проблему высосали из пальца. Сослались на рейтинг ВУЗов и всякого рода бла,бла,бла. Ну не хотят эти филиалы быть в рейтинге,зачем. Обучая студентов и давая им хорошие знания это получше всякого проплаченного рейтинга. слухи о качестве преподавания и так разойдуться по Казахстанским степям и просторам. Наоборот не надо ставить палки в колеса, потому как эти филиалы находятся в РК и это больший шанс, что выпускники данных филиалов останутся в Казахстане. Почему они идут туда учиться, да патомушта, патамушта они думают, что если вдруг придется уехать за бугор, то хоть диплом будет с российским подтверждением. А если если абитуриент поедет учиться в Рашу, то уж поверьте, 90 процентов он там и останется жить. Пусть лучше здесь учатся в филиалах и остаются. Или Атамекен смотрит с другой позиции, а именно закроют филиалы, направлять детей в РФ бьет по карману (проживание, питание) и поэтому тут больше останутся и поступят в Казахстанские ВУЗы. Господа, это может быть очередным провалом и наоборот подтолкнет людей к миграции и тогда уже не студентов, а целые семьи, поскольку каждый родитель живет ради детей и все делает для их блага.
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§ adaubaeva
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
adaubaeva


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Сообщений: 1
Регистрация: 07.09.19
Отправлено: 07.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я являюсь выпускником КФ ЧелГУ 2006 года. И могу точно сказать, что образование получила достойное. Горжусь своим дипломом, который дал мне возможность себя реализовать. Не понимаю причем здесь какой ВУЗ, российский или казахстанский, если он уже есть много лет, со слаженным коллективом высококвалифицированных преподавателей, с огромным количеством желающих учиться там студентов.Значит он востребован! Сейчас я живу в другом городе и благодаря полученным знаниям достойно конкурирую и тружусь на благо в коллективе из разных городов и ВУЗов. Я помню как во время учёбы нам часто говорили, что Мы готовим "штучных" специалистов. Сейчас я понимаю что это значит. Мои однокурсники работают в сфере государственного управления, правоохранительных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях. Мы встречаемся, дружим, помогаем друг другу.
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§ Сыкымы
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
Сыкымы


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Сообщений: 976
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.09.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
3100 росс рубликов для иностранцев.

точнее, для поступивших на "бюджетные" места
+5 000 р. ежемесячно - именная стипендия от Правительства РФ, невзирая на гражданство.
3 000 р. (для "бюджетников") за год проживания в, хоть и студенческом, но реально благоустроенном общежитии.
Все положительные оценки на экзаменах - получены за реальные знания, а не за взятку, не заплатили ни копейки.
Красный диплом - получен так же.
Взяли на работу легко - без опыта, без "агашек", без "конвертиков". Вопрос о приёме на работу "иностранца" решён работодателем с "миграционкой" в течение двух дней.
При наличии постоянной работы и постоянного жилья (есть своя квартирка в новострое) - гражданство по упрощённой схеме.
Итог - престижная работа, престижная з/п иииии.... "Прощай, Qazaqstan!", ничего меня тут не держит!!!
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§ Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.09.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При наличии постоянной работы и постоянного жилья (есть своя квартирка в новострое) - гражданство по упрощённой схеме./quote]

Я Вам больше скажу, гражданство дают студентам, которые учатся (на гранте) и пока не работают и не имеют в собственности жилья. Все условия создают для привлечения молодых специалистов. А стипуха 3700 оказывается,а не 3200.

[Исправлено: Змея Подколодная, 07.09.2019 - 22:12]
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§ maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
"Прощай, Qazaqstan!", ничего меня тут не держит!!!

Форум НГ держит )))
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§ Сыкымы
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Форум НГ держит )))

Ну так-то я ещё здесь, на Родине. ;-) Я ж про отпрысков рассказываю, как они учились, какая молодёжная политика в России.

[Исправлено: Сыкымы, 08.09.2019 - 22:00]
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§ maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

По вашему посту это не очень понятно. Я увез своих детей маленькими, Казахстан не платил за их учебу. Я оставил пенсионные накопления. А ваши дети получили среднее образование в КЗ, и уехали. И вы остаетесь на попечении государства на пенсии. И при этом я - теперь тут иностранец, без права слово сказать на форуме, а вы местный, и патриот к тому же. Класс. :lol:
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§ таноми52
Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских...
таноми52


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Сообщений: 988
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И при этом я - теперь тут иностранец



Если не сохранили казахстанское гражданство, то да - иностранец, несмотря не оставленные пенсионные. Но право голоса, думаю, имеете, как знающий наши реалии и симпатизирующий Родине.
Ведь симпатизируете? Ведь Родина? :-)
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§ maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если

Вот именно. Если... значит прежде чем вешать такой ярлык - нужно уточнять это самое если.
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§ maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
как знающий наши реалии и симпатизирующий

Немного отходим от темы.
Дело в том, что я знаю и ваши реалии, и другие, в которых сам сейчас нахожусь. Вижу их своими глазами, а не по википедии или ютубу, и сравниваю. И искренне хочу, чтобы некоторые моменты поменялись в лучшую, по моему мнению, сторону. Не для меня или вас. А для тех, кто остался в КЗ и мне дорог, для родных и друзей. Не уверен, попадает ли это под определение "симпатизирую"
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