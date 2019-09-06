пешеход Re: Суд рассматривает законность работы филиалов российских... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:26 Очень странная политика государства. То создается проблема из-за того. что молодежь приграничных областей РК повально едут учиться в РФ и в дальнейшем там получают гражданство и остаются, а тут наоборот, проблему высосали из пальца. Сослались на рейтинг ВУЗов и всякого рода бла,бла,бла. Ну не хотят эти филиалы быть в рейтинге,зачем. Обучая студентов и давая им хорошие знания это получше всякого проплаченного рейтинга. слухи о качестве преподавания и так разойдуться по Казахстанским степям и просторам. Наоборот не надо ставить палки в колеса, потому как эти филиалы находятся в РК и это больший шанс, что выпускники данных филиалов останутся в Казахстане. Почему они идут туда учиться, да патомушта, патамушта они думают, что если вдруг придется уехать за бугор, то хоть диплом будет с российским подтверждением. А если если абитуриент поедет учиться в Рашу, то уж поверьте, 90 процентов он там и останется жить. Пусть лучше здесь учатся в филиалах и остаются. Или Атамекен смотрит с другой позиции, а именно закроют филиалы, направлять детей в РФ бьет по карману (проживание, питание) и поэтому тут больше останутся и поступят в Казахстанские ВУЗы. Господа, это может быть очередным провалом и наоборот подтолкнет людей к миграции и тогда уже не студентов, а целые семьи, поскольку каждый родитель живет ради детей и все делает для их блага.