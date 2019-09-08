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≡ "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "древо жизни", и рассказал легенду, связанную с этим образом. "Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин.
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§ elektron
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему ещёне - переименовали?..

Ну так Путин не в ономастической комиссии же :lol:
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§ Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сутки уже - прошли. А почему ещё не - переименовали?...


Вы что, там в дальнем зарубежье читать и вникать разучились что ли? Ладно я не совсем понимаю-скидки, как некоторые говорят, школу на казахском языке оканчивал, вы-то совсем должны понимать. Это-пока проект, строят ещё, финансовые средства Казахстан выделить в конце текущего года, запустят в 2022 году.
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§ Мишаня
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вы-то совсем должны понимать. Это-пока проект, строят ещё

Не понимаю. Что мешает это сделать сейчас? А то потом проект пересогласовывать. Объект меняет наименование, переделывай заново!?
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§ Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Не понимаю. Что мешает это сделать сейчас? А то потом проект пересогласовывать. Объект меняет наименование, переделывай заново!?


Правильно поэтому сделали сейчас по горячим следам, решение принято, зачем три года ждать-то до 2022 года? Предложили, сразу переименовали, что тут непонятного, я сразу совсем понял.
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§ Гога
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом !! Случайно увидел в новостях - плеваться охота.Полный маразм старческий .
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§ drakon
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17275
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
запустят в 2022 году.

За 3 года, всякое может - случиться... 8-) :-o
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§ Нурбанчик
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1908
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.09.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нашим в ответку нужно предложить переименовать Питер в Путинград или во Владимир на Неве а Екб в Ельцинбург ) интересно как отреагировали бы патритоты и либералы )

На Байконуре имеется 15 стартовых комплекса, будет шестнадцатый под названием "Байтерек"или "Назарбаевский старт. При чем здесь Санкт-Петербург и Екатеринбург? У вас с головой все в порядке? :-o
На ВДНХ в ответ Назарбаев мог бы предложить присвоить отреставрированному павильону "Казахстан" имени мэра Собянина, раз при этом мэре отреставрировали все павильоны и саму выставку. :lol:
На фото павильон Казахстан (было)

стало


[Исправлено: Нурбанчик, 08.09.2019 - 20:11]
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§ Butch
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.09.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"проект надо реализовать качественно - с таким именем" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36053&start=15#comment_1

"А коль с иным ты именем объект возьмёшься строить,
То пёс с ним! Разрешаю сделать через ж..у!"
И так во всём определяется сознанье,
У этих двух соседей:
Лишь вывеской над кривобоким зданием.
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§ таноми52
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"А коль с иным ты именем объект возьмёшься строить, То пёс с ним!



О! Неожиданное творение!
:-)
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