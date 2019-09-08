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§ NG.kz
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Член нацсовета общественного доверия Рахим Ошакбаев рассказал на заседании с участием Касым-Жомарта Токаева о потрясших его цифрах доходности пенсионной системы – к примеру, за первое полугодие 2019 года реальная доходность составила всего 0,09%.
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* Victor Yang
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11947
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.09.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Лучшая пенсия - депозит.

Да уж. Обязали бы тогда иметь пенсионный депозит с капитализацией без права изъятия под банковский процент - он все равно выше чем в пенсионном фонде.
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§ Мишаня
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Обязали бы тогда иметь пенсионный депозит

Конечно, сколько там у вас гарантия при крахе? Чую, по совпадению, начался бы крах один за другим. В итоге, строем все в Халыкбанк, под 0.09% годовых.
С государством нельзя в азартные игры ...Проиграешь
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* Victor Yang
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11947
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.09.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня: Конечно, сколько там у вас гарантия при крахе?
В пятнадцать раз больше среднего пенсионного счёта на данный момент (15 млн/1 млн). Ну и этот вид депозитов государство могло бы дать гарантию больше. А смысла самим банкам нет так банкротиться - они на этих деньгах намного больше заработают кредитованием, чем если просто заберут. Хотя такая система сама по себе не очень хороша.
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