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§ NG.kz
ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом матче в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» в гостях уверенно обыграл петропавловский «Кулагер». Но во втором выездном матче подопечные Евгения Зиновьева проиграли в овертайме.
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§ yudjin
Re: ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.09.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой казахской латинице повсеместно может идти речь, если выше на фото счёта название клуба "Горняк" написано два раза по-разному и оба НЕ ПРАВИЛЬНО. Причем на логотипе клуба.
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