abaika95 Re: Базарный подход по-костанайски #1





(Пользователи) Сообщений: 455

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:47 С коммерсами никто связываться не хочет) это же типичная каморра, тронь одного, остольные такой вой подымут что они бедные несчастные сиротки и их последнего зароботка лишают) начнут писать везде куда можно и плевать они хотели что лихие 90-е прошли,все ровно будут давить на то что им больше негде заработать себе на жизнь кроме как на купле-продаже) хотя делать что-то надо, действительно базар разросься не по городским мощностям) не завидую людям которые возле этого "чиркизона" живут)