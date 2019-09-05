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§ NG.kz
Базарный подход по-костанайски
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало кто в Костанае так нетерпеливо ждет 1 сентября, как жители многоэтажек на пересечении улиц Амангельды и Дулатова. С первым звонком на участке Дулатова, примыкающем к Центральному рынку, как по-старому зовут его костанайцы, сворачивается августовский школьный базар. Чуть меньше становится шума, мусора, машин, которые в поисках места для парковки втискиваются во все щели окрестных дворов. Отступает часть проблем, которые жители связывают с разрастанием зоны костанайских базаров. Но часть - мизерная.
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§ abaika95
Re: Базарный подход по-костанайски
abaika95


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Сообщений: 455
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С коммерсами никто связываться не хочет) это же типичная каморра, тронь одного, остольные такой вой подымут что они бедные несчастные сиротки и их последнего зароботка лишают) начнут писать везде куда можно и плевать они хотели что лихие 90-е прошли,все ровно будут давить на то что им больше негде заработать себе на жизнь кроме как на купле-продаже) хотя делать что-то надо, действительно базар разросься не по городским мощностям) не завидую людям которые возле этого "чиркизона" живут)
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§ юля елиссева
Re: Базарный подход по-костанайски
юля елиссева


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Сообщений: 1244
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.09.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

рынок «Гулазар» - и хозяина, который сдавал места на нем в аренду. Журналистам он тогда, впрочем, так и не показался.

Ходили слухи что сим рынком владел обвиняемый в домогательствах проректор. Его тогда топили по всем фронтам. Потому и бизнес отняли и подставить со студенткой пытались. такие вот бродили слухи...
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§ arman_kst
Re: Базарный подход по-костанайски
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пройти, не проехать.
Ходил недавно по тротуару - его нет, только лавки
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