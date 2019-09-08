Victor Yang Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег #17





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11947

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:19 Цитата: Мишаня: Конечно, сколько там у вас гарантия при крахе? В пятнадцать раз больше среднего пенсионного счёта на данный момент (15 млн/1 млн). Ну и этот вид депозитов государство могло бы дать гарантию больше. А смысла самим банкам нет так банкротиться - они на этих деньгах намного больше заработают кредитованием, чем если просто заберут. Хотя такая система сама по себе не очень хороша.