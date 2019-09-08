maxsaf Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3217

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:10 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36054 «Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге. Административные расходы у них 20 млрд тенге – мне очень тяжело представить, на что можно потратить 20 млрд тенге. К примеру, содержание минфина обходится всего в 6 млрд тенге, а здесь 20 млрд», - добавил он. Источник:



Вот какие законы надо ужесточать. Статью коррупция - в особо тяжкие, с полной конфискацией, без права на удо, и вишенка на торте - кастрация. И сами не заметите, как жизнь станет лучше, народ добрее и количество изнасилований сократится в разы.