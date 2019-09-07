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§ NG.kz
Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура Костанайской области приняла решение о возобновлении расследования по уголовному делу об изнасиловании 22-летней жительницы п. Екидын. Департамент полиции продолжает расследование, сообщили "НГ" в пресс-службе ведомства.
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§ Vital
Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7978
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вобщем весь п. Екидын в очередь сдавать анализы. Будут искать отца. Девушка не помнит с кем переспала. 14 парней уже прошли.могут уже спокойно вздохнуть.

[Исправлено: Vital, 07.09.2019 - 15:42]
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§ Сталкер
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 07.09.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не пара ли полицейским уже дело заводить на горе-потерпевшую...
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§ сайлау курманов
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3153
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врёт она все, нынешняя молодежь грамотная, не полезет в эту бодягу
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§ пешеход
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы ей не предложить пройти полиграф(детектор лжи). Ей же такой в ДП области. Сформулировать и поставить необходимые вопросы. Адвокат пусть рядом посидит и посмотрит, что никакого давления не оказывается. Если она откажется от прохождения, то не стоит наверное тогда всю мужскую часть поселка подозревать.
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§ maxsaf
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не полезет в эту бодягу

Как минимум один полез ))

Цитата:
пешеход:
А почему бы ей не предложить пройти полиграф(детектор лжи)

И детектор покажет - что она не помнит. А искать все равно надо.
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§ maxsaf
Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А не пара ли полицейским уже дело заводить на горе-потерпевшую...

Глупости. Любая потерпевшая - автоматически святая. Ужесточить, перевести в тяжкие, кастрировать. А потерпевшим - всегда верить.

[Исправлено: maxsaf, 07.09.2019 - 20:45]
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§ Сталкер
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
перевести в тяжкие

Тут как раз я того же мнения, эти составы и должны относиться к тяжким или особо тяжким. Не иначе.
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§ elektron
Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А не пара ли полицейским уже дело заводить на горе-потерпевшую...

Тот же вопрос задавал в предыдущей ветке. Несколько статей ведь на обложке. Дача заведомо ложных показаний, оклеветание не в чём не повинных людей. Преднамеренное причём всё
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