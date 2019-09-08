Цитата: drakon:

Сутки уже - прошли. А почему ещё не - переименовали?...



Вы что, там в дальнем зарубежье читать и вникать разучились что ли? Ладно я не совсем понимаю-скидки, как некоторые говорят, школу на казахском языке оканчивал, вы-то совсем должны понимать. Это-пока проект, строят ещё, финансовые средства Казахстан выделить в конце текущего года, запустят в 2022 году.