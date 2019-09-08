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Страница 170 из 170«1...168169170
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, когда уже ПП дадут?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка, когда уже ПП дадут?



Когда количество его комментов перейдёт в качество!
;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // когда уже ПП дадут?//

Дык я не в русле "партии" и правительства пишу) так что о ПП и не думаю) как бы вообще не забинили)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Когда количество его комментов перейдёт в качество!

Жестоко. ))
Долго :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7978
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.09.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Никогда. Он двойную игру ведет. Таноми его правильно раскусила "дочь офицера" :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Таноми его правильно раскусила "дочь офицера"

Так и будете его называть, пока не докажет обратное? :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital, ты мой герой!
Вот написала "мой", но вспомнила Лилю, Юлю, Алису...Уточняю - ты наш герой! :-) (Шучу!)

Спасибо за поддержку, друг!
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какой работай так смог?


Не важно.Цитата:
maxsaf:

Цитата:
maxsaf:
А ведь наверняка на эти нужды финансирование выделяется, просто разворвывается скорее всего по дороге. А ваши каменты, я думаю, все равно в зачет кому-то куда-то идут так или иначе


Недоказуемые факты.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот и я щас написал, типа критическое сообщение, а где-то в каком-нибудь НКО кому-то в кармашек 13 центов американских упало


Не думаю, тут некоторые зачастую безосновательно ярлыки вешают, мол на кого-то работаешь. В некоторых странах целые фабрики троллей платные работают, действительно ими информационная война ведётся на несколько фронтов. Здесь просто бывают сбросы, типа какой-то заметки, люди начинают грубо говоря условно грызться как собаки, разделяясь на два противоборствующих лагеря. Горожанин неоднократно правильно говорил, что вам кинули кость, вы и завелись, поддались на это.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.09.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ээээх взрослые люди все) небось работают в газетах, журналах на радиях)(не факт что не в провластных) а иногда какойто детский сад "казюлька" включается) мальчишки и девченки)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4900
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не важно.

Коров пас? Или барашков?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Коров пас? Или барашков?


Не важно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4900
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Военная тайна, чей ты шпион.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Военная тайна, чей ты шпион.


С какой целью интересуешься? Я же ни у кого не спрашиваю, кто в какой школе учиться или в какую палату помещён.
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