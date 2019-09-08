Цитата: maxsaf:

Вот и я щас написал, типа критическое сообщение, а где-то в каком-нибудь НКО кому-то в кармашек 13 центов американских упало



Не думаю, тут некоторые зачастую безосновательно ярлыки вешают, мол на кого-то работаешь. В некоторых странах целые фабрики троллей платные работают, действительно ими информационная война ведётся на несколько фронтов. Здесь просто бывают сбросы, типа какой-то заметки, люди начинают грубо говоря условно грызться как собаки, разделяясь на два противоборствующих лагеря. Горожанин неоднократно правильно говорил, что вам кинули кость, вы и завелись, поддались на это.