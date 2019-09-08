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≡ "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "древо жизни", и рассказал легенду, связанную с этим образом. "Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин.
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§ Сергей_я
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2784
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.09.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все :lol:
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§ Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все


Поступило официальное предложение, которое принято с поправками, вопрос решен на уровне за пару минут. Троллять серые волки и прочие отдельные земляки. Тем более Дмитрий Анатольевич сказал надо качественно построить, были-же ранее неполадки, когда дырку лишнюю в корабле просверливали или тот-же робот Федор с 15 раза запускался.
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§ alex_60
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4896
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я согласен. Пусть все будет Назарбаев.
Место напротив акимата пустует.
Заслужил.
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§ alex_60
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4896
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но Гагарина надо вернуть.
Занимать не свое место неправильно.
Приравнивать себя. Как бы.
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§ JereK
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 08.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неприкрытый троллинг, как он есть :lol:
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§ Сабыр
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ржут уже все,а старый не понимает. Стыдоба
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§ maxsaf
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тем более Дмитрий Анатольевич сказал надо качественно построить

Ну не мог же он прямым текстом сказать, типа, Нурсултан Абишевич, вы приглядывайте лично пожалуйста за Байтереком, а то походу растащили половину пока строили. Простым переименованием хитрым получили гарантии, что все потихому вернут и всё на совесть переделают, как положено. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 08.09.2019 - 10:50]
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§ abaika95
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.09.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашим в ответку нужно предложить переименовать Питер в Путинград или во Владимир на Неве а Екб в Ельцинбург ) интересно как отреагировали бы патритоты и либералы )
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§ сайлау курманов
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3153
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне прямо неловко как то от всего этого
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§ maxsaf
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто там никого не тролит, им щас не до смеха. Космическая отрасль просто в полном ауте. Косяк на косяке, то датчик кверху ногами прикрутят, то дырку не там просверлят, то стыковка не идет. Федот - вообще фиаско полное, лошарик. Дети в кружках юных техников и то лучше сделают. ПопЫ ракеты святой водой брызгают - и это в 21 веке, дуристика 80LVL. Зачем брызгать ракету водой? Чтобы твердь небесную легче протыкала, вместо смазки чтоли? :lol:
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§ abaika95
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Федот - вообще фиаско полное, лошарик. Дети в кружках юных техников и то лучше сделают. ПопЫ ракеты святой водой брызгают - и это в 21 веке, дуристика//

Ой Маааакс) жди, сейчас про Канаду ответочка прилетит) по типу:вы там бездуховные все,бывшая колония, Англичане с Французами вам все построили)
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§ drakon
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё, Медведеву, цветов - не хватило?... :lol: :oops: ;-)
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§ Мишаня
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ПопЫ ракеты святой водой брызгают - и это в 21 веке, дуристика 80LVL.

Ты, это, если что, не разжигай здесь. Религиозные православнутые зело обидятся.

[Исправлено: Мишаня, 08.09.2019 - 11:39]
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§ drakon
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вопрос решен на уровне за пару минут.

Сутки уже - прошли. А почему ещё
не - переименовали?... :lol: :-o
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