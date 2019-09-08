Цитата: таноми52:

Как бы к пенсии на счёте не осталось "шиш да маленько". Поздно тогда уже о ней будет думать!

А что есть люди которые реально рассчитывают жить на пенсии на эти деньги?

По моему с самого начала было понятно ,что пенсионный фонд-это законный способ набить свой карман за счёт трудящихся и не больше.