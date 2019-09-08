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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это каким же талантищем надо обладать, чтобы за два дня ухлопать 106 миллионов? Даже столица свой День города отметила без фейерверка. Что, наш купеческий (судя по Складской) городок сказочно богат?
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§ Kairat stayer
Re: Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.Воронин: Даже столица свой День города отметила без фейерверка. Что, наш купеческий (судя по Складской) городок сказочно богат?

С товарищем Н.Ворониным согласен, может только на Новый Год фейерверки оставить, в ночь с 31 декабря на 01 января.
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.09.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николай Воронин старенький уже, поэтому и поднимает постоянно темы про шум и громкую музыку) действительно можно было и потише день города справлять а то людям спать невозможно)
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3153
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет в стране хозяйна, или хотя бы общественных деятелей , что могли бы спросить у бессовестных чиновников-воришет. Пожинаем плоды автократной системы, когда назначались, а не избирались Акимы и прочие чиновники
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот длинный получился. А где новость или аналитика?
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