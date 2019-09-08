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§ NG.kz
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Член нацсовета общественного доверия Рахим Ошакбаев рассказал на заседании с участием Касым-Жомарта Токаева о потрясших его цифрах доходности пенсионной системы – к примеру, за первое полугодие 2019 года реальная доходность составила всего 0,09%.
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§ Vital
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7978
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.09.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже мы не на пенсию откладываем а на содержание офисов ЕНПФ. Поэтому они хотели ещё 5 %. Нехватает им.
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге...."

Бедные, бедные мы бараны. Нас бесконечно стригут и стригут! :-o
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§ maxsaf
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге. Административные расходы у них 20 млрд тенге – мне очень тяжело представить, на что можно потратить 20 млрд тенге. К примеру, содержание минфина обходится всего в 6 млрд тенге, а здесь 20 млрд», - добавил он. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36054


Вот какие законы надо ужесточать. Статью коррупция - в особо тяжкие, с полной конфискацией, без права на удо, и вишенка на торте - кастрация. И сами не заметите, как жизнь станет лучше, народ добрее и количество изнасилований сократится в разы.
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§ elektron
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно этих высокооплачиваемых шпециалистов, на родственную принадлежность проверить? 8-)
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§ drakon
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бедные, бедные мы бараны.

Думаю, Вам рано о Пенсии - думать... :lol: :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3153
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На лицо бездарность и безответственность чиновников этого самого горемычного фонда. Какого хрена они там сидят и зачем их держат???
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§ Мишаня
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитаты эксперта приведены. Мдя, непорядок! А что в ответ сказал глава государства? Или он просто участвовал?
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Какого хрена они там сидят и зачем их держат???



Даже странно, что возникает такой вопрос... А админрасходы в 20 млрд о чём говорят?
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю, Вам рано о Пенсии - думать..


Как бы к пенсии на счёте не осталось "шиш да маленько". Поздно тогда уже о ней будет думать!
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§ Мишаня
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А админрасходы в 20 млрд о чём говорят?

Это эффективность по сравнению с минфином
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это эффективность по сравнению с минфином



Отлично! :lol: :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6705
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как бы к пенсии на счёте не осталось "шиш да маленько". Поздно тогда уже о ней будет думать!

А что есть люди которые реально рассчитывают жить на пенсии на эти деньги?
По моему с самого начала было понятно ,что пенсионный фонд-это законный способ набить свой карман за счёт трудящихся и не больше.
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