пешеход Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 А почему бы ей не предложить пройти полиграф(детектор лжи). Ей же такой в ДП области. Сформулировать и поставить необходимые вопросы. Адвокат пусть рядом посидит и посмотрит, что никакого давления не оказывается. Если она откажется от прохождения, то не стоит наверное тогда всю мужскую часть поселка подозревать.