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§ NG.kz
Три знака "Главная дорога" на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео прислал "НГ" пользователь нашего сайта Ербол. Оно сделано на перекрестке пр. Назарбаева (бывшая ул. Гагарина) и ул. Съянова. По мнению автора видео, этот перекресток стал аварийно опасным из-за установленных здесь дорожных знаков.
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§ Butch
Re: Три знака "Главная дорога" на перекрестке в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть у нас 3 знака главной дороги

То есть у нас так, как у нас :-)
Куды нам в сторону Сингапура гляделки глядеть, когда второй месяц светофор восстановить не можем и схему организации движения оперативно, до запуска самого движения, скорректировать под реалии тоже не в состоянии.
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§ пешеход
Re: Три знака "Главная дорога" на перекрестке в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал там пару дней назад и сам удивился по Сьянова идет "главная" и она меняет направление. А про то что по Гагарина тоже стоит знак даже не знал. Гагарина считается магистральной улицей и только она может быть главной по отношении к Сьянова. Если произойдет ДТП, то однозначно будет отвечать отдел ЖКХ,ПТ и АД (господин Тарасов, примите к сведению)
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§ Механик
Re: Три знака "Главная дорога" на перекрестке в...
Механик


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 31.05.13
Отправлено: 07.09.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, "бывшая ул. Гагарина". Когда такое стало?
Пока еще нет проспекта Назарбаева в Костанае.
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