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§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если оценку действиям не даёте, зачем о них пишете? И вообще, зачем торчите на форуме, где идут обсуждения действий и даются оценки? Для провокаций?


С каких пор диванные эксперты могут давать оценки высказываниям дипломатическим ведомств других стран?
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да болгары вообще твари неблагодарные!


Это тоже не нормально, за всех болгар не стоит говорить.
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§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
С каких пор диванные эксперты могут давать оценки высказываниям дипломатическим ведомств других стра


Это Вы серьёзно? Может, их ещё и наказать надо?
Вы не из Молчалиных случайно? Типа:"В мои года не должно сметь СВОИ суждения иметь!"
Что простительно Абайке (который, кстати, не смотря на года, активно гонит СВОИ мнения), то не простительно людям вашего возраста.
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что простительно Абайке (который, кстати, не смотря на года, активно гонит СВОИ мнения), то не простительно людям вашего возраста.


Вы пожалуйста за меня не решайте, что мне делать, выше указали зачем торчите? Я же у вас советов не спрашивал. Смысл давать оценку дипломатическим ведомствам на их высказывания, они сами разберутся, без диванных экспертов.
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§ dvb
В ожидании «постоянного вызова»
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 07.09.19 - 03:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы не из Молчалиных случайно? Типа:"В мои года не должно сметь СВОИ суждения иметь!"


Вы об этом персонаже слишком высокого мнения. Кто такой Молчалин он наверняка только что узнал из Google,
да и про Грибоедова думаю тоже.
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§ Ваш земляк
В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
конкретно ты тебе подобные занимаетесь провокациями.

Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом - провокация?Что ничего в Казахстане не было,а казахи были кочевниками и выращивали только скот - провокация?
ПыСы.///

[Исправлено: Iney, 07.09.2019 - 12:18]
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом - провокация?Что ничего в Казахстане не было,а казахи были кочевниками и выращивали только скот - провокация? ПыСы.///


Ты это уже десятки раз повторял, построили, ничего не было и чё? Кто тебе здесь возражает-то, наоборот я отметил ранее в этой ветке, что была общая история, было плохое и хорошее и нужно отходить от слов колониализм и оккупация. Ты отмечал, что народ уезжает, никто-же не пропал, не зависимо от национальных принадлежностей. Будут уезжать, переименования продолжатся и на латиницу перейдем, оставшиеся будут решать. Возможно у тебя синдром какой-то, лично ты и dvb ни на что не влияете и не будете влиять. Рф как раз в настоящее время нуждается в союзе с соседними государствами из постсоветского пространства, их-то не много осталось Беларусь и Казахстан, остальные недоброжелатели, за дальнее зарубежье даже и не стоит говорить. В заметке автор ссылается на политолога Дастана Кадыржанова не-то, что вы, я о нём никогда не слышал проживая здесь в РК, его высказывания-это его личное мнение, он-же не от имени всего народа официально говорит, таких политологов развелось тьма.
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§ Ваш земляк
Re: В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.09.19 - 18:38
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.09.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для особо одарённых и очень обиженных бегунов на короткие дистанции - статья и обсуждение оной о том,что в Казахстане звучат слова о колониальном прошлом.Не о том, что сказала Болгария по поводу оккупации Россией,не о том, кто,почему,зачем и куда уехал.Для этого существуют другие ветки форума.Прошу обратить внимание модераторов и не пропускать не относящиеся к теме посты.
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