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§ NG.kz
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, возбуждено дело по статье УК РК "Кража", работает специально созданная группа. И сегодня потерпевшая сообщила, что машину нашли.
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§ electro
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что самое интересное, не сообщается, есть ли пострадавшие.
потому что...
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§ kbkz1980
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4004
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.09.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мысль то продолжите,если начали.
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§ пешеход
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При перевертыше могут быть пострадавшие и поэтому все больнички надо "прошерстить". Подушки не стреляны, т.к. ударов прямых и боковых не было. Вряд ли угонщики да и пристегивались.
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§ пешеход
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следы крим.порошка на дверях.
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§ electro
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.09.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено".
Виновные в угоне, конечно должны понести наказание.
Надеюсь kbkz поняла, о чем речь
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§ kbkz1980
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4004
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.09.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено".

:lol:
Мне тоже было бы нас...ть-сами виноваты
А вы наверное бы в больничку побежали навестить с бульончиком куриным .
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