пешеход Re: Три знака "Главная дорога" на перекрестке в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:55 Проезжал там пару дней назад и сам удивился по Сьянова идет "главная" и она меняет направление. А про то что по Гагарина тоже стоит знак даже не знал. Гагарина считается магистральной улицей и только она может быть главной по отношении к Сьянова. Если произойдет ДТП, то однозначно будет отвечать отдел ЖКХ,ПТ и АД (господин Тарасов, примите к сведению)