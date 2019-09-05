Kairat stayer В ожидании «постоянного вызова» #111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1253

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата: Ваш земляк:

Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом - провокация?Что ничего в Казахстане не было,а казахи были кочевниками и выращивали только скот - провокация? ПыСы.///



Ты это уже десятки раз повторял, построили, ничего не было и чё? Кто тебе здесь возражает-то, наоборот я отметил ранее в этой ветке, что была общая история, было плохое и хорошее и нужно отходить от слов колониализм и оккупация. Ты отмечал, что народ уезжает, никто-же не пропал, не зависимо от национальных принадлежностей. Будут уезжать, переименования продолжатся и на латиницу перейдем, оставшиеся будут решать. Возможно у тебя синдром какой-то, лично ты и dvb ни на что не влияете и не будете влиять. Рф как раз в настоящее время нуждается в союзе с соседними государствами из постсоветского пространства, их-то не много осталось Беларусь и Казахстан, остальные недоброжелатели, за дальнее зарубежье даже и не стоит говорить. В заметке автор ссылается на политолога Дастана Кадыржанова не-то, что вы, я о нём никогда не слышал проживая здесь в РК, его высказывания-это его личное мнение, он-же не от имени всего народа официально говорит, таких политологов развелось тьма.