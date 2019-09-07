/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент с 15 очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с 12 баллами идет Россия. У Казахстана - семь очков, у Шотландии - шесть, у Кипра - четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:24.
Читать новость

§ alex_60
Re: Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
баллы и очки. уже прогресс.
ждем когда исчезнут насовсем баллы
из репортажей о фут-боле.
Профайл

§ alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по результату. нормально.
россияне шотландию .. того.
на третьем месте в группе.кз.
в Калининграде матч матч кз =рф
9.09.19
женихи приглашают дам.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 0
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх