Цитата: легче действительно в ЧБ на очном отучиться на гранте от щедрой России)

А вот тут согласна,всецело и полностью) Только мизерная часть потом возвращается в родные пенаты, независимо от национальности. Эти гранты России уже давно окупились в лице молодых специалистов,которые будут трудиться на благо России. Ну вы не переживайте, к вам спецы из Монголии приедут.

Цитата: статитистику посмотрите по колличеству уехавших молодых Россиян за границу)

Опять вас плющит и таращит, статистику изучаете, ну так,чисто по соседски. Свою статистику глянуть не хотите?

Цитата: так что лет через 40 будет Москва наполовину Таджикская на половину Узбекская)

Старо преданье, как говорится, да верится с трудом. Уж лет эдак 20,давясь слюной, такие,как вы, пророчат крах Российской Империи)))Ну подождем еще 40 лет))) Собака лает,караван идет.