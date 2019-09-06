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§ NG.kz
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОН РК проверило деятельность двух филиалов российских вузов и направило в суд административное дело об оказании образовательных услуг без лицензии.
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§ Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
легче действительно в ЧБ на очном отучиться на гранте от щедрой России)

А вот тут согласна,всецело и полностью) Только мизерная часть потом возвращается в родные пенаты, независимо от национальности. Эти гранты России уже давно окупились в лице молодых специалистов,которые будут трудиться на благо России. Ну вы не переживайте, к вам спецы из Монголии приедут.
Цитата:
статитистику посмотрите по колличеству уехавших молодых Россиян за границу)

Опять вас плющит и таращит, статистику изучаете, ну так,чисто по соседски. Свою статистику глянуть не хотите?
Цитата:
так что лет через 40 будет Москва наполовину Таджикская на половину Узбекская)

Старо преданье, как говорится, да верится с трудом. Уж лет эдак 20,давясь слюной, такие,как вы, пророчат крах Российской Империи)))Ну подождем еще 40 лет))) Собака лает,караван идет.
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§ dvb
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 07.09.19 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так что лет через 40 будет Москва наполовину Таджикская на половину Узбекская)


Не будет, не надейся. Сам-то когда в Москве был последний раз? Подозреваю, что никогда
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