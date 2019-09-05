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§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если оценку действиям не даёте, зачем о них пишете? И вообще, зачем торчите на форуме, где идут обсуждения действий и даются оценки? Для провокаций?


С каких пор диванные эксперты могут давать оценки высказываниям дипломатическим ведомств других стран?
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да болгары вообще твари неблагодарные!


Это тоже не нормально, за всех болгар не стоит говорить.
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§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
С каких пор диванные эксперты могут давать оценки высказываниям дипломатическим ведомств других стра


Это Вы серьёзно? Может, их ещё и наказать надо?
Вы не из Молчалиных случайно? Типа:"В мои года не должно сметь СВОИ суждения иметь!"
Что простительно Абайке (который, кстати, не смотря на года, активно гонит СВОИ мнения), то не простительно людям вашего возраста.
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что простительно Абайке (который, кстати, не смотря на года, активно гонит СВОИ мнения), то не простительно людям вашего возраста.


Вы пожалуйста за меня не решайте, что мне делать, выше указали зачем торчите? Я же у вас советов не спрашивал. Смысл давать оценку дипломатическим ведомствам на их высказывания, они сами разберутся, без диванных экспертов.
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§ dvb
В ожидании «постоянного вызова»
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 07.09.19 - 03:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы не из Молчалиных случайно? Типа:"В мои года не должно сметь СВОИ суждения иметь!"


Вы об этом персонаже слишком высокого мнения. Кто такой Молчалин он наверняка только что узнал из Google,
да и про Грибоедова думаю тоже.
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