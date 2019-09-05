Цитата: Kairat stayer:

С каких пор диванные эксперты могут давать оценки высказываниям дипломатическим ведомств других стра



Это Вы серьёзно? Может, их ещё и наказать надо?

Вы не из Молчалиных случайно? Типа:"В мои года не должно сметь СВОИ суждения иметь!"

Что простительно Абайке (который, кстати, не смотря на года, активно гонит СВОИ мнения), то не простительно людям вашего возраста.