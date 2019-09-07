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§ NG.kz
Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.19 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 7 сентября, на территории Костанайской области прогнозируют облачную погоду, ночью местами, а днём на большей части области дожди, возможна гроза. 8 и 9 сентября местами также ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.
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§ Серый волк
Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.19 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловероятно, что эта кракатица на пустыре может символизировать засушливую пустыню, но может быть стоит попробовать к ней привязывать верблюдов и по шаману с бубном к каждому моржовому бивню. :-)

Если дожди не испугаются, то хоть эта уродина с мокрыми верблюдами и стучащими в бубны шаманами будет намного интереснее выглядеть и хоть как-то служить украшением этот унылого пустыря с фальшивым китайским фасадом на заднем плане. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 06.09.2019 - 23:16]
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