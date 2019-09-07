Серый волк Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10638

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:15 Маловероятно, что эта кракатица на пустыре может символизировать засушливую пустыню, но может быть стоит попробовать к ней привязывать верблюдов и по шаману с бубном к каждому моржовому бивню.



Если дожди не испугаются, то хоть эта уродина с мокрыми верблюдами и стучащими в бубны шаманами будет намного интереснее выглядеть и хоть как-то служить украшением этот унылого пустыря с фальшивым китайским фасадом на заднем плане.



[Исправлено: Серый волк, 06.09.2019 - 23:16]