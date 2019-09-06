maxsaf Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3204

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:49 Да та АСП копеечная вообще ни на что не влияет. Просто бойфрэнд на батарейках и ЭКО - ваше все. Раньше ни того, ни другого не было - потому и держались за мужика, а щас он нафига кому нужен?