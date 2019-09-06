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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...Про приведенную вами цитату, речь там шла не о ВОВ а о переименованиях и Кенегсберге, и о том что Россияне мнят себя правоприемниками СССР и единственными победителями)..."



И с логикой Вы не в ладу: если речь шла о Калининграде и о том, что россияне (кстати, почему с большой буквы?) считают себя "единственными победителями" - то как же это не о ВОВ.
И это ретранслируемая Вами ложь. (Ретрансляция -приём и дальнейшая передача через промежуточный усиливающий пункт)
Насчёт "мнят" (думают, считают, полагают) - не мнят они, а реально держат ответ за СССР, как материальный, так и моральный.

Цитата:" ... так с вами все."
Посмеялась! :-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а которые с других стран - на модерацию. как принято в цивилизованных странах. а то сидят и гадят на страну с утра до вечера. по их времени.


Так они у себя наверное все проблемы решили, теперь за нас переживает, советы нам дают и учат как жить.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17269
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Делаю вывод: Вы "дочь офицера",

Или - Пахана... :lol: :oops:
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