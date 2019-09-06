таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2521





(Полноправные пользователи) Сообщений: 980

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:38 Цитата:"...Про приведенную вами цитату, речь там шла не о ВОВ а о переименованиях и Кенегсберге, и о том что Россияне мнят себя правоприемниками СССР и единственными победителями)..."







И с логикой Вы не в ладу: если речь шла о Калининграде и о том, что россияне (кстати, почему с большой буквы?) считают себя "единственными победителями" - то как же это не о ВОВ.

И это ретранслируемая Вами ложь. (Ретрансляция -приём и дальнейшая передача через промежуточный усиливающий пункт)

Насчёт "мнят" (думают, считают, полагают) - не мнят они, а реально держат ответ за СССР, как материальный, так и моральный.



Цитата:" ... так с вами все."

Посмеялась!