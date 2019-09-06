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§ NG.kz
В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане каждый третий брак расторгается, а Костанайская область на втором месте в стране по этому показателю. Лидирует по количеству разводов Костанайский район, Рудный, Лисаковск, Житикаринский район, Костанай.
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§ abaika95
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 15:41
Комментарий удален модератором.
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§ Змея Подколодная
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это АСП виноватА) Меньше плодите любителей покушать за чужой счет.
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Это АСП виноватА)



Тоже так подумалось!
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§ Vital
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое АСП? :oops:
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Что такое АСП?



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§ maxsaf
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да та АСП копеечная вообще ни на что не влияет. Просто бойфрэнд на батарейках и ЭКО - ваше все. Раньше ни того, ни другого не было - потому и держались за мужика, а щас он нафига кому нужен? :lol:
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Раньше ни того, ни другого не было - потому и держались за мужика, а щас он нафига кому нужен?



Хорошо хоть знак вопроса, а не утверждение!

Спешу успокоить: умные порядочные мужчины всегда в цене! :-) ;-)
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§ maxsaf
В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Спешу успокоить: умные порядочные мужчины всегда в цене!

Судя по кол-ву браков и разводов - вымирают как вид :-)
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 980
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вымирают как вид


Это должна быть моя реплика! (Со скорбью в голосе)
:-)
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