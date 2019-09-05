Цитата: Маркс:

Человек пытается убедить себя, что не зря решился покинуть родные края и пытается оправдать этот свой поступок любыми методами.

Не нужно себя ни в чём убеждать, если это осознанный поступок. Первые пару лет "привыкания", немного ностальгии, а дальше от себя хорошего всё только зависит. Бывает спиваются некоторые, но не факт, что они на большой Родине тоже не спились бы.

Цитата: Маркс:

мозг начинает искусственно приукрашивать текущую действительность, одновременно стараясь припомнить или даже выдумать недостатки предыдущего местопребывания.

Ну это зря Вы так. Я помню просто действительно лучше было Под распил деревьев, эл. эн. не отключали. Водопроводы, даже в деревнях имелись. А если ещё и сравнивать (когда есть с чем), то и до дорог и пардонте, тех же теплотрасс дойти опять можно. Цитата: Маркс:

Но как ни крути, жизнь в другой культурной среде совсем не сахар и не мед, и если есть какие-то плюсы, то в таком же количестве будут и минусы

Вот опять не соглашусь! Хотя может действительно от страны зависит. Потому как бомж в Германии может рассчитывать на соц. пакет, мед. страховку и место жительства.Цитата: Маркс:

Отсюда стремление эмигрантов на родные форумы, к знакомым местам, родной культуре и языку. Но и беспристрастно оценивать ситуацию в родном краю они уже не могут, им мешает подспудно присутствующее чувство обиды на старое место жительства за то, что там им чего-то не додали, не сделали, не дооценили, из-за чего бедолагам теперь приходится маяться на чужбине.

Ну про форумы, просто интересно. А общения лично мне что на немецком, что на русском хватает, уверяю Вас. Ни какой обиды, больше чуЙство несправедливости по отношению к землякам, которые должны всякие переименования терпеть, учить казахский язык принудительно, причём когда политика партии ещё сама не определилась, как? Когда историю трут и переписывают. В общем сам подход к предмету многонациональности страны.