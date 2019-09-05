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§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 16:03
Комментарий удален модератором.
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§ Маркс
В ожидании «постоянного вызова»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.09.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Но вместе с тем глупо отрицать, что переезжая в намного более развитые страны (США, Канада, Германия и т.п.) - эмигранты соответственно получают доступ к гораздо более развитым социальным отношениям, правовой защите, инфраструктуре, образованию, оплате труда и т.д. - тому, что в совокупности можно обозначить как "уровень жизни".

Надо подчеркнуть, что нормальный уровень жизни достижим отнюдь не для всех. Нужно быть готовым к тому, что придется работать менеджером по клинингу или оператором совковой лопаты. Придется подстраиваться под чужую культуру, поведение и порядки. Вряд ли можно будет безболезненно влиться в общество, легко найти собеседников с общими интересами, не говоря уже о собутыльниках. При этом все время придется вспоминать приятную сладость отечественного дыма и чувствовать себя чужим на этом празднике жизни. Гарантирована тоска и безнадега, недаром всех изгнанников, даже с большими деньгами, неудержимо рвет на Родину. Можно будет успокаивать себя лишь поиском своих русских соплеменников, но когда их удастся найти, вдруг наступит разочарование, так как выяснится, что они давно уже не русские, а русскоязычные, а это большая разница.
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§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Из официальных органов не слышал, опять-же пост за №21 за Болгарию отмечал, что они официально 50 лет присутствие ранее СССР считают оккупацией.



Вы хотите сказать, что Болгария для Вас авторитет, и если она так сказала, то и местные утверждения о "колонизации" правда?
Болгария, которая ретранслирует посылы США, принижающие роль СССР в победе над фашизмом? Болгария,премьер которой опять напрашивался в "младшие братья", которых старшие всегда прощают? И который справедливо получил ответ Путина:"«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить»?
Да Вы, Кайрат, участник информационной войны!
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§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Есть за горами, за лесами маленькая странаТам звери с добрыми глазами,Там жизнь любви полна,Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,Там во дворце живёт жар-птицаИ людям дарит свет



Да, Вы, Алекс, плагиатор! Резник не обидится? :-)
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§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Болгария,премьер которой опять напрашивался в "младшие братья", которых старшие всегда прощают? И который справедливо получил ответ Путина:"«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить»? Да Вы, Кайрат, участник информационной войны!


Болгария никогда никому не напрашивалась в братья, это-европейская демократическая страна. Там нет таких понятии младшие или старшие братья, на равных и на основе международных соглашении, договоров и.т.д. взаимодействуют с другими странами.
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§ elektron
В ожидании «постоянного вызова»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.09.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Человек пытается убедить себя, что не зря решился покинуть родные края и пытается оправдать этот свой поступок любыми методами.

Не нужно себя ни в чём убеждать, если это осознанный поступок. Первые пару лет "привыкания", немного ностальгии, а дальше от себя хорошего всё только зависит. Бывает спиваются некоторые, но не факт, что они на большой Родине тоже не спились бы. ;-)
Цитата:
Маркс:
мозг начинает искусственно приукрашивать текущую действительность, одновременно стараясь припомнить или даже выдумать недостатки предыдущего местопребывания.

Ну это зря Вы так. Я помню просто действительно лучше было :lol: Под распил деревьев, эл. эн. не отключали. Водопроводы, даже в деревнях имелись. А если ещё и сравнивать (когда есть с чем), то и до дорог и пардонте, тех же теплотрасс дойти опять можно. ;-) Цитата:
Маркс:
Но как ни крути, жизнь в другой культурной среде совсем не сахар и не мед, и если есть какие-то плюсы, то в таком же количестве будут и минусы

Вот опять не соглашусь! ;-) Хотя может действительно от страны зависит. Потому как бомж в Германии может рассчитывать на соц. пакет, мед. страховку и место жительства.Цитата:
Маркс:
Отсюда стремление эмигрантов на родные форумы, к знакомым местам, родной культуре и языку. Но и беспристрастно оценивать ситуацию в родном краю они уже не могут, им мешает подспудно присутствующее чувство обиды на старое место жительства за то, что там им чего-то не додали, не сделали, не дооценили, из-за чего бедолагам теперь приходится маяться на чужбине.

Ну про форумы, просто интересно. А общения лично мне что на немецком, что на русском хватает, уверяю Вас. Ни какой обиды, больше чуЙство несправедливости по отношению к землякам, которые должны всякие переименования терпеть, учить казахский язык принудительно, причём когда политика партии ещё сама не определилась, как? Когда историю трут и переписывают. В общем сам подход к предмету многонациональности страны. 8-)
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§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну про форумы, просто интересно. А общения лично мне что на немецком, что на русском хватает



Это потому, что Вы свой в Германии. И русских немцев там хватает для общения, и общих тем достаточно. И макс в Канаде, судя по всему, нашёл поддержку украинской диаспоры.А вот взять. например, русского в Швеции или в Италии...Уже другой расклад будет
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