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≡ "Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об ужасном состоянии дорог на ул. Урицкого сообщила в редакцию "НГ" читательница Вероника.
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§ olegggon
Re: "Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул....
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Дощанова забросили, там только на танке проехать можно. 🤪
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§ Сабыр
Re: "Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул....
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда,а почему Дощанова забросили или крыша железобетонная и всё по?
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§ antonK
Re: "Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.09.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожди же, уехали видимо, чтобы не было поста - как подрядчики в дождь делают ремонт ))
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§ Kairat stayer
"Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях скорее всего подрядчики появятся, не думаю, что и здесь виноваты Запад с Америкой.
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* юля елиссева
Re: "Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул....
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.19 - 18:22
Комментарий удален модератором.
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