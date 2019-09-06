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§ NG.kz
В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане каждый третий брак расторгается, а Костанайская область на втором месте в стране по этому показателю. Лидирует по количеству разводов Костанайский район, Рудный, Лисаковск, Житикаринский район, Костанай.
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§ abaika95
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 15:41
Комментарий удален модератором.
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§ Змея Подколодная
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это АСП виноватА) Меньше плодите любителей покушать за чужой счет.
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Это АСП виноватА)



Тоже так подумалось!
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§ Vital
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7973
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое АСП? :oops:
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§ таноми52
Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Что такое АСП?



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