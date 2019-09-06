/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кража в ГУМе произошла ночью 30 августа. Вор забрал ювелирные украшения на сумму около 5 млн тенге. Задержан 24-летний рудничанин, который подозревается в том, что помогал сбывать краденные драгоценности.
Читать новость

§ лимон
Re: Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока ломал пол, собирал, охранная сигнализация не сработала чтоли
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные СМИ пишут, что охрана прибыла, Но не могла войти внутрь и смирно ожидала хозяев снаружи. Ещё говорят, что воришки зашли через подвал , люк находился аккурат прямо под этим отделом ювелирные изделия
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Iney, Victor Yang, Добринцофф, Vilian

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 200
Пользователей: 5
Всего: 205

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх