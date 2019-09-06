abaika95 Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в... #3





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:28 Когда висишь на волейбольной сетке- помни она может порваться и ты упадешь!



Когда по баскетбольному мячу бьешь ногами- помни он может порваться и травмировать тебя!



Когда на баскетбольное кольцо залезть всем двором и раскачиваться оно может сломаться и упасть на вас



Когда висишь на футбольных воротах как на турнике- помни они могут упасть на тебя



Мораль, используй спортивные обьекты по их прямому назначению..