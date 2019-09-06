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§ NG.kz
Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученик 8 класса Алихан Махатай на уроках физической культуры играл с подвижными футбольными воротами. Во время игры ворота упали на мальчика, и он получил тяжелую травму.
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§ Змея Подколодная
Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те же грабли...... Нет слов.
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* Victor Yang
Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11943
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Те же грабли...... Нет слов.

В этом случае - 100% несоблюдение техники безопасности. В школьных спортивных залах предусматривают именно передвижные ворота, т.к. спортзал универсальный. В нашем случае - тоже нарушение ТБ, но на бесхозных воротах - не с кого инструктаж требовать.
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§ abaika95
Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда висишь на волейбольной сетке- помни она может порваться и ты упадешь!

Когда по баскетбольному мячу бьешь ногами- помни он может порваться и травмировать тебя!

Когда на баскетбольное кольцо залезть всем двором и раскачиваться оно может сломаться и упасть на вас

Когда висишь на футбольных воротах как на турнике- помни они могут упасть на тебя

Мораль, используй спортивные обьекты по их прямому назначению..
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§ лимон
Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что ж за ворота такие, которые наносят смертельные увечья?
у нас на физре больно мячом если только могло прилететь, на воротах никто не игрался
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§ Сергей_я
Re: Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2783
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
что ж за ворота такие, которые наносят смертельные увечья? у нас на физре больно мячом если только могло прилететь, на воротах никто не игрался

Сами себе противоречите. Так проблема в человеке, который не верно использует спортинвентарь или в том, что нельзя предусматривать все и вся?
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§ лимон
Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сами себе противоречите

в чём?
ворота у нас в спортзале были по плечо, вдвоем перенести можно было, убиться ими надо постараться

эт я к чему, может современные ворота особливо опасные такие...

[Исправлено: лимон, 06.09.2019 - 17:10]
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* Victor Yang
Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11943
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
убиться ими надо постараться

Если на них подъём-переворот делать - можно и убиться.
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§ лимон
Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если на них подъём-переворот делать - можно и убиться.


ну если только так, значит ворота ни при чём
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