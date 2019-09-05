Цитата: Ваш земляк:

Так бабушка ответила,что вот эти люди выгнали всех русских из своих стран, а когда им стало без русских плохо,то они сами в Россию понаехали.



Про программу переселения от 5 до 10 миллионов русскоязычных граждан до 2024 года бабушка видать не слыхала. У вас отмечается нехватка людей, да из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран будут приезжать граждане. В Кыргызстане РФ школу добротную построила на русском языке обучения, в Узбекистан учебники предоставляют на безвозмездной основе и.т.д. Ранее отмечали, что в период СССР РСФСР многих дотировала. Так после распада СССР должны были свою экономику поднять, нищету победить, нахлебников-же не было. А теперь посмотрим ВВП на душу населения стран мира 2018, на первом месте Люксембург 110 864.07 долларов, на втором Швейцария - 80 113.9, на третьем Норвегия-73775.53. Россия на 73 месте-9274,27. Казахстан на 77 месте-8111,85. При этом Эстония, Латвия и Литва впереди нас у всех более 16 000 долларов.