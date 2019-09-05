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§ NG.kz
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В АО "Пассажирские перевозки", дочерней структуре национальной компании "Қазақстан темір жолы", назначен новый генеральный директор. Им стал немецкий специалист Михаэль Кортюм.
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§ abaika95
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал мы немцев) главно чтобы этот немец не наворотил делов и свалил а работал на совесть)
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§ maxsaf
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал

Мне уже тоже пора чемоданы собирать? Или пока своими силами справляетесь? )))
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§ Гога
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
-Уж как-нибудь попробуем сами .
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§ maxsaf
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А немца тоже обратно отправите?
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§ elektron
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.09.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А немца тоже обратно отправите?

Да не, ещё Дракона пригласят, пенсионным фондом руководить. :lol:
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