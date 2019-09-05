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§ NG.kz
Экономист объяснил, когда казахстанцы смогут купить жилье на пенсию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Олжас Худайбергенов объяснил, как казахстанцы смогут купить жилье на накопленные пенсионные отчисления. По мнению экономиста, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева было связано с необходимостью изменения пенсионной системы.
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§ seroff
Re: Экономист объяснил, когда казахстанцы смогут купить жилье на...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 05.09.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это и понятно у меня есть отчисления большие значит и зп хорошая я куплю себе виллу в Испании,а у вас нет ни работы ни зп нормальной сидите в нищите и не суйтесь,гусь свинье не товарищ.
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