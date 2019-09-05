seroff Re: Экономист объяснил, когда казахстанцы смогут купить жилье на... #1





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Регистрация: 28.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:07 ну это и понятно у меня есть отчисления большие значит и зп хорошая я куплю себе виллу в Испании,а у вас нет ни работы ни зп нормальной сидите в нищите и не суйтесь,гусь свинье не товарищ.